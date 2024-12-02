Игры Дружбы отложены до особого решения

Проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — написано в указе главы государства.

В заявлении написано, что данное решение принято в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.