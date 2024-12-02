Игры Дружбы отложены до особого решения

Сегодня, 15:45
Проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.
«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — написано в указе главы государства.
В заявлении написано, что данное решение принято в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.
Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.