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Игры дружбы

Сегодня, 15:45

Игры Дружбы отложены до особого решения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — написано в указе главы государства.

В заявлении написано, что данное решение принято в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.

Источник: https://publication.pravo.gov.ru
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