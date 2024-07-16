Агапитов: «Игры Дружбы перенесены на 2025 год»

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что запланированные на сентябрь Игры дружбы перенесены на 2025 год. В июне об этом сообщал «СЭ».

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — приводит РИА Новости слова Агапитова.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.