Мамедов: «Фехтовальщики из России готовятся к Играм дружбы, участвуя в турнирах за рубежом»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что российские спортсмены соревнуются в нейтральном статусе на международных соревнованиях для того, чтобы подготовиться к Играм БРИКС и Играм дружбы.

«Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет, — цитирует Мамедова ТАСС. — Наши спортсмены выезжают на этапы Кубка мира, на Гран-при — в большей степени это молодежь, которой это необходимо для подготовки к Играм БРИКС и Играм дружбы. Так как мы являемся представителями единоборств, нам нужен международный спарринг, чтобы реально понимать наши возможности в боевой подготовке. Что касается Олимпиады, то мы свою принципиальную позицию обозначили — мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, «неправильный россиянин».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.