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Игры дружбы

Сегодня, 12:05

Роднина считает, что МОК испугался Всемирных игр дружбы в России: «Сто стран уже заявились»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Они испугались! Дело в том, что таких соревнований, как Всемирные игры дружбы, еще нет. МОК может советовать все что угодно. Мы знаем, что 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах. МОК отстал. У него классические виды спорта, а здесь новые направления. Понятное дело, что идет давление, но на любое давление есть сопротивление. И так по кругу», — сказала Роднина «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Томас Бах. «Просто коммерческий турнир». Почему Игры дружбы — это не альтернативная Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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