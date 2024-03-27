Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Игры дружбы

Допинг

27 марта, 12:00

Роднина — о словах главы ВАДА: «Они хотят повлиять на все, что идет не от них»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы ВАДА Витольда Баньки о том, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

«Давно было известно, что они хотят повлиять на все, что идет не от них. Думаю, они и не все детали выложили. Они уже делали обращения к национальным комитетам стран Африки, чтобы те проигнорировали Игры дружбы. Лицемерие со стороны ВАДА? И Олимпийские игры являются соревнованиями, которые объединяют людей, но вы сами видите, что происходит. Мы же будем дальше делать свое дело», — сказала Роднина «СЭ».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Витольд Банька
Ирина Роднина
ВАДА
7
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мизулина — о «команде иноагентов»: «Не стала бы строго судить ребят»
Мизулина — о критериях допуска на Олимпиаду: «Это попытка уничтожить наш спорт. Игры просто девальвируют свой статус»
Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»
В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян
В ВФП отреагировали на желание Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ВАДА Банька ответил пранкерам на вопрос об участии стран в Играх дружбы

Журова: «ВАДА и МОК запугивают спортсменов других стран, это неприемлемо»