Роднина — о словах главы ВАДА: «Они хотят повлиять на все, что идет не от них»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы ВАДА Витольда Баньки о том, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

«Давно было известно, что они хотят повлиять на все, что идет не от них. Думаю, они и не все детали выложили. Они уже делали обращения к национальным комитетам стран Африки, чтобы те проигнорировали Игры дружбы. Лицемерие со стороны ВАДА? И Олимпийские игры являются соревнованиями, которые объединяют людей, но вы сами видите, что происходит. Мы же будем дальше делать свое дело», — сказала Роднина «СЭ».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.