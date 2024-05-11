Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 17:29

Кириленко считает важным сбалансировать подготовку сборной к Играм дружбы

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что сборной России важно сбалансировать летнюю подготовку из-за предстоящих Игр дружбы.

«Сейчас мы как раз готовим планы для сборной на лето. В свете того что будут Игры дружбы, очень важно подготовку сделать сбалансированной. Так как Игры дружбы будут только в сентябре, нельзя все лето команду готовить. Важно рассчитать правильные сроки», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
0
Читайте также
Саблистку из США Татьяну Назлымов обвинили в участии в договорных поединках
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В Госдуме РФ отреагировали на предостережение ВАДА о здоровье спортсменов на Играх дружбы