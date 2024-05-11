Кириленко считает важным сбалансировать подготовку сборной к Играм дружбы

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что сборной России важно сбалансировать летнюю подготовку из-за предстоящих Игр дружбы.
«Сейчас мы как раз готовим планы для сборной на лето. В свете того что будут Игры дружбы, очень важно подготовку сделать сбалансированной. Так как Игры дружбы будут только в сентябре, нельзя все лето команду готовить. Важно рассчитать правильные сроки», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.