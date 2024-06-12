Кириленко сообщил, что в случае проведения Игр дружбы в сборной России сыграют ветераны

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что мужская сборная России в случае проведения Игр дружбы выступит основным составом с привлечением ветеранов.

«Сейчас мы все в немножко подвешенном состоянии, потому что непонятно, какой будет вердикт по Играм дружбы — перенесутся ли они или пройдут в сентябре. От этого будет зависеть расписание матчей и даже календарь следующего сезона. Если будут полноценные официальные соревнования, я имею в виду Игры дружбы, то, естественно, мы будем привлекать и ветеранов. Если они будут перенесены, то это будет более молодой состав и нет смысла привлекать более возрастных игроков», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Всемирные Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.