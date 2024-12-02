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Игры дружбы

Сегодня, 19:03

Колобков поддержал решение отложить проведение Игр дружбы

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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал «СЭ» решение перенести Всемирные игры дружбы указом президента России Владимира Путина на неопределенный срок.

«Наверное, сейчас это правильное решение с учетом того, что сейчас столько сложностей для проведения. Надо провести еще большую подготовительную работу, а потом посмотреть. Тем более, думаю, что это очень затратное с точки зрения финансов мероприятие, поэтому нужно еще раз оценить перспективы и возможности. К тому же, сейчас пройдут выборы в национальный Олимпийский комитет, будет новый председатель. Возможно, у него поменяется политика в отношении МОК и ему удастся найти с комитетом контакт. Поэтому сейчас тактически правильно перенести это мероприятие», — сказал Колобков «СЭ».

Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.

(Александр Абустин)

Павел Колобков
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