Колобков поддержал решение отложить проведение Игр дружбы

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал «СЭ» решение перенести Всемирные игры дружбы указом президента России Владимира Путина на неопределенный срок.

«Наверное, сейчас это правильное решение с учетом того, что сейчас столько сложностей для проведения. Надо провести еще большую подготовительную работу, а потом посмотреть. Тем более, думаю, что это очень затратное с точки зрения финансов мероприятие, поэтому нужно еще раз оценить перспективы и возможности. К тому же, сейчас пройдут выборы в национальный Олимпийский комитет, будет новый председатель. Возможно, у него поменяется политика в отношении МОК и ему удастся найти с комитетом контакт. Поэтому сейчас тактически правильно перенести это мероприятие», — сказал Колобков «СЭ».

Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.

(Александр Абустин)