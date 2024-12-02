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Игры дружбы

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Колобков считает, что в будущем нужно вернуться к идее проведения Игр дружбы

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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии для «СЭ» поделилился мнением о том, стоит ли проводить Всемирные игры дружбы в будущем.

«Считаю, что к этому надо возвращаться, потому что сама по себе идея — хорошая. Надо просто подумать еще раз над форматом, рассмотреть сроки проведения. Потому что календари у спортсменов сейчас сильно загружены в других странах. Поэтому, чтобы состав участников был представительный, надо проводить именно в то время, когда всем удобно. Чтобы игры не пересекались с подготовкой к Олимпиаде и отборочным соревнованиям», — сказал Колобков «СЭ».

2 декабря проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы было отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина. В заявлении написано, что данное решение принято в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Изначально Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024 года международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.

(Александр Абустин)
Павел Колобков
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