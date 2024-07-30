Колобков считает логичным предложение о переносе Игр дружбы на 2025 год

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах Павел Колобков отреагировал на предложение Международной ассоциации дружбы (IFA) перенести Всемирные Игры дружбы на 2025 год.

«Это логично, потому что проводить такие крупные соревнования в год Олимпиады и рассчитывать на участие большого количества спортсменов сложно, а первый год в начале нового олимпийского цикла, когда спортсмены только втягиваются в это четырехлетие, — самый логичный выбор. Но времени остается мало — всего год, важно правильно выбрать дату соревнований, поскольку календари у всех серьезно загружены. И уже сейчас начинать плотно работать со странами, которые готовы отправить в Россию своих спортсменов. И особенно — с международными федерациями», — цитирует Колобкова ТАСС.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.