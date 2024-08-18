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Игры дружбы

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Легкоатлетка Ткалич: «Грустно, что Игр Дружбы в этом году не будет»

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Чемпионка России в беге на 400 метров Полина Ткалич поделилась мнением о переносе Всемирных игр Дружбы на 2025 год.

«[Чемпионат России] был мой заключительный старт сезона, мне грустно от того, что Игр дружбы в этом году не будет. Хотелось, чтобы сезон был подлиннее, надеюсь, в следующем году они состоятся», — цитирует спортсменку ТАСС.

30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год. Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
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