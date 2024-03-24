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Игры дружбы

Допинг

24 марта, 11:52

Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство имеет право тестировать на допинг спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«РУСАДА вправе тестировать на территории Российской Федерации любых спортсменов. Мы осуществляем допинг-контроль при неукоснительном соблюдении международных стандартов, причем работаем как в рамках национальной программы, так и по заявкам международных организаций».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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