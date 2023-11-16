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Игры дружбы

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Захарова: «Заявления МОК показывают его попытку вмешаться в дела суверенных стран»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать Всемирные игры дружбы в России. Она считает, что МОК этим заявлением показывают, что пытается вмешиваться в дела суверенных стран.

«Заявление представителя МОК с призывом в адрес национальных олимпийских комитетов не допустить участия их спортсменов во Всемирных играх дружбы в России в 2024 году все отчетливее демонстрирует, что организация, некогда призванная содействовать развитию спортивного сотрудничества во всем мире, с подачи его западных спонсоров не только поддерживает незаконные ограничения в отношении российских спортсменов, но и пытается в нарушение своего мандата вмешиваться во внутренние дела суверенных государств», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Также представитель МИД России отметила, что организация турниров на территории страны является прерогативой исключительно руководства и заинтересованной общественности.

Ранее Захарова в комментарии для «СЭ» назвала МОК КОМом в горле мирового спорта.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод призвал все НОК отказаться от участия в Играх дружбы, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Источник: ТАСС
МОК
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