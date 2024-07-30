Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных Игр дружбы на 2025 год, сообщается на официальном сайте соревнований.

Соответствующее письмо направлено в Правительство РФ.

Основной причиной возможного переноса называются недостаточные сроки восстановления для атлетов, которые летом этого года участвует в других крупных международных соревнованиях.

«В случае согласования переноса Игр правительством Российской Федерации Оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира», — говорится в заявлении.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.