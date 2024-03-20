МИД назвал призыв МОК к бойкоту Игр Дружбы в России скатыванием к расизму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением о призыве МОК к бойкоту Игр дружбы.

«Подобные заявления из уст организации, которая призвана стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживает только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры. Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.