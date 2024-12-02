Песков переадресовал в Минспорт России вопрос о замене отложенных Игр дружбы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планируется ли организовать какие-то спортивные соревнования взамен отложенных Игр дружбы.

«Это я не знаю. Это правительство нужно спрашивать», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он подтвердил, что этот вопрос лучше адресовать в Министерство спорта Российской Федерации.

2 декабря было объявлено, что проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.

Изначально Игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024-го международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.