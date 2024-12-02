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Игры дружбы

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Песков переадресовал в Минспорт России вопрос о замене отложенных Игр дружбы

Алина Савинова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планируется ли организовать какие-то спортивные соревнования взамен отложенных Игр дружбы.

«Это я не знаю. Это правительство нужно спрашивать», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он подтвердил, что этот вопрос лучше адресовать в Министерство спорта Российской Федерации.

2 декабря было объявлено, что проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.

Игры Дружбы. «Отложить до особого распоряжения». Владимир Путин перенес Игры дружбы

Изначально Игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Летом 2024-го международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе турнира на 2025 год.

Источник: ТАСС
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