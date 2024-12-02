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Игры дружбы

Сегодня, 21:20

Песков: «Россия только в начале пути создания альтернативной системы соревнований»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в начале пути по созданию альтернативной системы соревнований.

«Это очень сложная задача. Говорили о том, что профессиональным спортсменам нужно обеспечивать набор международных соревнований. Не всегда получается с точки зрения состава — мы только в начале этого пути», — цитирует Пескова ТАСС.

Игры Дружбы. «Отложить до особого распоряжения». Владимир Путин перенес Игры дружбы

2 декабря было объявлено, что проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.

Источник: ТАСС
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