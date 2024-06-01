Покровская — о возможном переносе Игр дружбы: «Жалко, но что поделать?»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о возможном переносе Игр дружбы.

«Мы сейчас никаких выводов не делаем. Нам все время говорят, что сообщат позже. Жалко, если их перенесут, так как мы готовимся, но что поделать?» — сказала Покровская «СЭ».

Как стало известно «СЭ», Игры дружбы могут быть перенесены с сентября 2024 года на 2025 год. Подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшее время может получить поддержку.

В программе Игр дружбы значится более 30 видов спорта, ожидается участие около 7000 атлетов.

Константин Передерий