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Игры дружбы

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Поздняков: «МОК и ВАДА не имеют права запрещать проводить нам Игры дружбы»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ни МОК, ни ВАДА не имеют морального права запрещать России проводить Игры дружбы.

«Я считаю, что ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Ранее стало известно, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы», так как участие в турнире будет противоречить рекомендациям МОК, а также «сохранению независимости и автономности спорта». В пятницу глава ВАДА Витольд Банька сообщил, что возможное участие подписантов кодекса агентства в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.

В ответ на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы Поздняков подчеркнул, что он уже ничего не боится.

Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Источник: rsport.ria.ru
Станислав Поздняков
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