Поздняков: «МОК и ВАДА не имеют права запрещать проводить нам Игры дружбы»

Допинг
Сегодня, 17:29
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ни МОК, ни ВАДА не имеют морального права запрещать России проводить Игры дружбы.
«Я считаю, что ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования», — цитирует РИА Новости Позднякова.
Ранее стало известно, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы», так как участие в турнире будет противоречить рекомендациям МОК, а также «сохранению независимости и автономности спорта». В пятницу глава ВАДА Витольд Банька сообщил, что возможное участие подписантов кодекса агентства в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.
В ответ на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы Поздняков подчеркнул, что он уже ничего не боится.
Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.