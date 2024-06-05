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Игры дружбы

Сегодня, 13:10

Шубенков хотел бы, чтобы Игры дружбы перенесли на 2025 год

Алина Савинова
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Чемпион мира Сергей Шубенков, испытывающий проблемы с ногой, надеется на перенос Игр дружбы на следующий год.

«Игры дружбы станут для меня, как говорят англичане, milestone, или по-русски — вехой. Это будет реальная веха в моей карьере, когда можно достойно себя там показать. Я хочу, чтобы Игры дружбы были, желательно в следующем году, потому что в этом году я явно к ним не готов. Не готов поставить жирную точку. Да, когда-то Олимпиаду в Токио на год перенесли, но я и в 2021 году оказался не в той форме, хотя до сентября сейчас еще больше трех месяцев осталось», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Ранее «СЭ» стало известно, что Игры дружбы, изначально запланированные с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности будут перенесены на 2025 год.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
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