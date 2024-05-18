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Игры дружбы

Сегодня, 21:32

Скалолазы из 11 стран подали заявки на участие в Играх дружбы-2024

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации скалолазания России Евгений Чернышев заявил, что представители 11 стран подали заявки на участие в соревнованиях по скалолазанию в рамках Игр дружбы.

«Чемпионат России в этом году является отборочным турниром к Играм дружбы. На данный момент мы получили заявки на регистрацию спортсменов из 11 стран. Это число не окончательное, у нас есть целевой показатель — 15 стран. Вряд ли к нам приедут самые большие звезды мирового скалолазания, но, думаю, соревнования все равно пройдут на высоком уровне», — приводит ТАСС слова Чернышева.

Всемирные игры дружбы-2024 пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Всего в программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.

Источник: ТАСС
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