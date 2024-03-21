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Игры дружбы

21 марта, 23:04

Сорокин отреагировал на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом к бойкоту соревнований.

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

— А оно вас удивило? Оно, скорее, удручило. Они уже запутались. Какая политизация? Мы хотим сделать так, чтобы крупные спортивные соревнования не имели никакой связи с политикой. А тут слышим обвинения — мне показалось это странным, необоснованным. Мы готовим Игры дружбы.

— После заявления МОК были ли обращения иностранных спортсменов? Говорили ли они, что не приедут?

— Нет никакой связи в этом, идет пригласительная компания, никакого послевкусия от этого не было.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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