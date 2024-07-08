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Игры дружбы

Сегодня, 09:59

Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин покидает свой пост.

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. Сейчас это самое важное. На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора», — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

Ранее флаг Всемирных игр дружбы был установлен на вершине Эльбруса.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в турнире примут участие более 30 стран.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240708/sorokin-1958143794.html
Алексей Сорокин (руководитель)
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