Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин покидает свой пост.

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. Сейчас это самое важное. На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора», — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

Ранее флаг Всемирных игр дружбы был установлен на вершине Эльбруса.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в турнире примут участие более 30 стран.