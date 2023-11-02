Сорокин порассуждал о нюансах возможного перехода РФС в Азию

Член совета ФИФА Алексей Сорокин поделился мнением о нюансах возможного перехода РФС в Азию и подготовке к Всемирным играм дружбы.

«Мы уже взаимодействуем с объектами, на которых будем проводить мероприятия, — и в Москве, и в Екатеринбурге. Ведем плотную работу с федерациями, которые понимают, что их виды спорта находятся в программе Игр. В общем, все движется достаточно активно», — цитирует Сорокина «Известия».

Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Турнир создан с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.