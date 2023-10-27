Сорокин — о призовых Игр дружбы: «40 тысяч долларов для победителя — это не окончательное решение»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» объяснил, как будет приниматься решение о призовых для соревнований в 2024 году.

«Призовые в Играх дружбы 40 тысяч долларов для первого места, 30 для второго и 20 для третьего — еще не окончательное решение. Это пока только планы. Окончательно это будет решено на заседании коллегиального органа оргкомитета», — сказал Сорокин «СЭ».

Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Турнир создан с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.