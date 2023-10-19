Сорокин рассказал о процессе утверждения видов спорта в программу Игр дружбы

Глава организационного комитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что на первом заседании комитет утвердит виды спорта, которые войдут в программу соревнований.

«Виды спорта утвердит оргкомитет как коллегиальный орган во время первого своего заседания. Пока не могу сказать его дату, в ближайшее время определится. Какие виды спорта предлагаются? Это не от меня зависит, все-таки орган серьезный, правительственный, федеральный, руководители определят», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Всемирные игры дружбы будут проходить в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. В программу должны войти 28 видов спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что соревнования планируется проводить в России на регулярной основе раз в четыре года.