Поздняков — о критике Игр Дружбы со стороны Запада: «У них нет никакого морального права на это»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес Игр БРИКС, Игр Будущего и Игр Дружбы.

— В следующем году пройдут Игры БРИКС и Игры Будущего. Многие западные спортивные чиновники критикуют Россию за попытку создать альтернативное олимпийское движение.

— Для того, чтобы критиковать нужно не просто право сильного. Для этого необходимо моральное право! На Играх Дружбы будут участвовать спортсмены, которые несправедливо, нечестно и незаконно были отстраненны от международных стартов. У господ, которые критикуют проведение соревнований, нет никакого морального права на это. И не предвидится.

В МОК считают, что участие в Играх дружбы будет противоречить рекомендациям организации, а глава ВАДА Витольд Банька сообщил, что возможное участие подписантов кодекса агентства в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.

Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.