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Игры дружбы

Сегодня, 14:47

Тарасова: «МОК призывом отказаться от участия в Играх дружбы напомнил про санкции»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

«Мне кажется, что это было ожидаемо. МОК не запрещает нам проводить эти соревнования, он против того, чтобы к нам приезжали спортсмены других стран. Россия сейчас под санкциями, и они хотят, чтобы их решение выполняли, — если дисквалификация, то дисквалификация. И сейчас они решили напомнить об этом тем, кто, возможно, забыл или тем, кто хочет приехать. И они будут еще раз напоминать. И есть опасения, что МОК будут слушать и никто не поедет», — цитирует Тарасову ТАСС.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

Первые всемирные Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
МОК
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