В Госдуме поддержали инициативу о переносе Игр Дружбы

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инициативу о переносе Игр дружбы на 2025 год.

«Мне кажется, это правильное решение. В этом году уже прошло огромное количество соревнований: Игры Будущего, Игры БРИКС, Спартакиада. Это уже очень высокая нагрузка на государство и оргкомитет. Кроме того, возможно после Олимпиады не все сильные спортсмены приняли бы решение выступать в Играх Дружбы, так как после Олимпиады интересы и у спортсменов, и у рекламодателей, и у спонсоров уменьшаются. Поэтому решение перенести соревнования на будущий период — идеальное», — сказал Свищев «СЭ».

Игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.

Константин Передерий