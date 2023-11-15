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Игры дружбы

Сегодня, 18:02

В Госдуме считают, что МОК испугался конкуренции с Играми дружбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«МОК испугался конкуренции и того количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы. Считаю, что организация, говорящая о политизированности спорта, сама давно погрязла в этом и теперь пытается угрожать национальным олимпийским комитетам стран и их отдельным спортсменам, которые хотели бы выступить в Москве. Очевидно, что МОК не имеет полномочий воздействовать на государства. Мы категорически отвергаем любое обвинение в политизированности наших соревнований. В отличие от их организации, мы даем возможность всем спортсменам выступить в едином статусе и без каких-либо дискриминационных ограничений», — приводит слова Свищева RT.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод выступил с рекомендацией, в которой посоветовал НОК не принимать участия в Играх дружбы.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Источник: RT
Дмитрий Свищев
МОК
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