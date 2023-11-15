В Госдуме РФ заявили, что МОК погряз в политизированности после рекомендаций бойкотировать Игры дружбы в России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«МОК испугался конкуренции и количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы. Считаю, что МОК, говорящий о политизированности спорта, сам давно погряз в этом. И теперь пытается угрожать национальным олимпийским комитетам стран, отдельным спортсменам, которые хотели бы выступить в Москве. Очевидно, что МОК не имеет полномочий воздействовать на страны. Мы категорически отвергаем любое обвинение в политизированности наших соревнований. В отличие от МОК мы даем возможность всем спортсменам выступить в едином статусе и без каких-либо дискриминационных ограничений», — сказал Свищев «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.