В оргкомитете Игр дружбы отреагировали на рекомендации МОК бойкотировать турнир

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России.

«Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению.

Напротив, Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований. Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дать возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры. В свою очередь, существенный призовой фонд и комфортные условия для участия делают Игры дружбы коммерчески привлекательными для спортсменов со всех континентов, которым мы гарантируем выступление с флагом и гимном своей страны без каких-либо ограничений и условий», — сказал Сорокин «СЭ».

Также гендиректор оргкомитета Игр дружбы отметил, что в самые сложные времена спорт был площадкой для объединения.

«Во все даже самые сложные времена спорт был площадкой для объединения, служил инструментом для взаимопонимания и добрых отношений. Именно эти ценности лежат в основе Всемирных игр дружбы. Именно к этому мы призываем мировое спортивное сообщество», — добавил Сорокин.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.