Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 13:10

В оргкомитете Игр дружбы отреагировали на рекомендации МОК бойкотировать турнир

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.
Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России.

«Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению.

Напротив, Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований. Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дать возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры. В свою очередь, существенный призовой фонд и комфортные условия для участия делают Игры дружбы коммерчески привлекательными для спортсменов со всех континентов, которым мы гарантируем выступление с флагом и гимном своей страны без каких-либо ограничений и условий», — сказал Сорокин «СЭ».

Также гендиректор оргкомитета Игр дружбы отметил, что в самые сложные времена спорт был площадкой для объединения.

«Во все даже самые сложные времена спорт был площадкой для объединения, служил инструментом для взаимопонимания и добрых отношений. Именно эти ценности лежат в основе Всемирных игр дружбы. Именно к этому мы призываем мировое спортивное сообщество», — добавил Сорокин.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

МОК
3
Читайте также
«Неважно — друзья или враги». Медведев и Рублев на старте ATP Finals
Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам уезжать в Европу
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Журова: «МОК не хочет, чтобы Игры БРИКС и Игры дружбы проходили без согласования с организацией»
Песков — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию»
В Госдуме РФ заявили, что МОК погряз в политизированности после рекомендаций бойкотировать Игры дружбы в России
Навка считает, что МОК боится Всемирных игр Дружбы в России: «Поэтому и пугают всех вокруг»
Фетисова пугают рекомендации МОК о бойкоте Всемирных игр дружбы в России
Роднина считает, что МОК испугался Всемирных игр дружбы в России: «Сто стран уже заявились»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

В Госдуме РФ заявили, что МОК погряз в политизированности после рекомендаций бойкотировать Игры дружбы в России

Песков — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию»