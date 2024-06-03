В Российской федерации прыжков в воду ничего не знают о переносе Игр дружбы

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отреагировал на возможный перенос Игр дружбы с сентября 2024 года на 2025 год.

«Нашей федерации об этом ничего не известно. Если руководство страны и спортивные чиновники примут такое решение, то, я думаю, будет объективная причина. Нам всем очень важно, чтобы Игры дружбы были полноценными соревнованиями и на них приехали сильнейшие спортсмены. Мы примем абсолютно любое решение и будем готовиться к соревнованиям», — сказал Дружинин Metaratings.ru.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ранее «СЭ» сообщал, что соревнования могут быть перенесены на 2025 год.