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Игры дружбы

Сегодня, 10:43

В Российской федерации прыжков в воду ничего не знают о переносе Игр дружбы

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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отреагировал на возможный перенос Игр дружбы с сентября 2024 года на 2025 год.

«Нашей федерации об этом ничего не известно. Если руководство страны и спортивные чиновники примут такое решение, то, я думаю, будет объективная причина. Нам всем очень важно, чтобы Игры дружбы были полноценными соревнованиями и на них приехали сильнейшие спортсмены. Мы примем абсолютно любое решение и будем готовиться к соревнованиям», — сказал Дружинин Metaratings.ru.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ранее «СЭ» сообщал, что соревнования могут быть перенесены на 2025 год.

Источник: Metaratings.ru
прыжки в воду
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