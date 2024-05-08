В РУСАДА заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы с Игр дружбы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы.

«Сами организаторы будут принимать решение, кто станет осуществлять допинг контроль, но, даже несмотря на это, пробы нужно будет все равно вывозить за рубеж. И мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведем далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг-контроль. Отказ идет из-за шумихи вокруг новых форматов», — приводит слова Логиновой РИА «Новости».

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Игры стран БРИКС примет Казань с 11 по 24 июня.