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Игры дружбы

Сегодня, 12:18

В РУСАДА заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы с Игр дружбы

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы.

«Сами организаторы будут принимать решение, кто станет осуществлять допинг контроль, но, даже несмотря на это, пробы нужно будет все равно вывозить за рубеж. И мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведем далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг-контроль. Отказ идет из-за шумихи вокруг новых форматов», — приводит слова Логиновой РИА «Новости».

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Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Игры стран БРИКС примет Казань с 11 по 24 июня.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240508/doping-1944620066.html
РУСАДА
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