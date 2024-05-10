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Игры дружбы

Допинг

Сегодня, 10:02

В ВАДА считают, что здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу на Играх дружбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) выразили обеспокоенность здоровьем спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

«Ранее ВАДА выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу», — приводит ответ пресс-службы ВАДА ТАСС.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.

Источник: ТАСС
ВАДА
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