Родионенко об Играх дружбы: «МОК категорически против этого турнира, ждем выборов в марте»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина отложить проведение Игр дружбы.

«Пока никакой конкретной информации нет, будут Игры дружбы или нет. Мы тоже не знаем. Все только обсуждается и еще долго будет. Ждем марта, когда состоятся выборы президента МОК, тогда, возможно, что-то и изменится. На данный момент МОК категорически против проведения этих соревнований», — сказала Родионенко «ВсеПроСпорт».

Ранее Владимира Путин постановил до особого решения президента отложить проведение Всемирных игр дружбы.