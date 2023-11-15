Винер отреагировала на рекомендацию МОК спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась своим мнением о призыве Международного олимпийского комитета (МОК) не участвовать в Играх дружбы в России.

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян», — приводит слова Винер ТАСС.

Сегодня, 15 ноября, директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.