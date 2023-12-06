Всемирные игры дружбы 2024: даты и место проведения соревнований

С 15 по 29 сентября 2024 года Всемирные игры дружбы 2024 пройдут в Москве и Екатеринбурге.

В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах. Среди олимпийских видов будут представлены бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, баскетбол и другие. Из неолимпийских — спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл, пляжный футбол и другие дисциплины, набирающие популярность.

Основная часть соревнований пройдет в Москве. Большинство состоится на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Церемонии открытия и закрытия Всемирных игр дружбы 2024 пройдут на Большой спортивной арене. В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

По прогнозам организаторов, более 7 тысяч спортсменов разыграют 283 комплекта наград на Всемирных играх дружбы 2024.