Фетисов о переносе Игр дружбы: «Может, не все хотят с нами дружить?»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина отложить проведение Игр дружбы.
«Не знаю, с чем связано решение отложить проведение Игр дружбы. Может, не все готовы с нами дружить? А состоятся ли когда-нибудь эти соревнования, сказать не могу. Я не гадальщик», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».
2 декабря стало известно, что проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ.