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Игры дружбы

Сегодня, 14:08

Вяльбе — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «МОК самая политизированная, а не спортивная организация»

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о рекомендации МОК не участвовать спортсменам в Играх дружбы в России.

«Это еще раз доказывает, что МОК — самая политизированная, а не спортивная организация. И, конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких «гендеров», а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции», — приводит Вяльбе ТАСС.

Сегодня, 15 ноября, директор департамента МОК Джеймс Маклеод выступил с заявлением, в котором призвал Национальные олимпийские комитеты не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
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