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Игры дружбы

Сегодня, 10:46

Захарова назвала Баха дирижером антироссийской кампании в спорте

Алина Савинова
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал дирижером антироссийской кампании в спорте.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые выдали себя за высокопоставленного африканского политика, отметил, что страны своим участием в Играх дружбы встают на сторону России в конфликте и поддерживают нарушение территориальной целостности Украины.

«По большому счету он [Томас Бах] и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. Вот эти признания, на мой взгляд, стали сенсационными. То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — приводит ТАСС слова Захаровой.

2 апреля стало известно, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете. Бах также заявлял, что в организации есть наблюдательная комиссия, которая совместно с независимой компанией следит за публичными заявлениями спортсменов в поддержку правительства России.

Томас Бах
МОК
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