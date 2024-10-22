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Игры дружбы

Сегодня, 21:45

Вальке об Играх дружбы: «Наша задача сделать их компактными»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководитель Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генсек ФИФА Жером Вальке в интервью «СЭ» отметил, что МОК вряд ли изменит позицию к России до окончания украинского конфликта

— Как думаете, на Игры дружбы в Россию приедут именитые спортсмены из других стран? Есть ли для этого предпосылки, учитывая негативный настрой МОК и ВАДА?

— Отношение МОК и всего спортивного сообщества в целом основано на тех санкциях, которые введены против России США и другими странами НАТО. А спортсмены по всему миру являются частью системы, они подчиняются решениям МОК, своих олимпийских комитетов, международных федераций. Поэтому они обязаны выполнять правила, которые обозначают их функционеры.

— Есть ли возможность переубедить их в нынешних обстоятельствах или на это может повлиять только окончание конфликта на Украине?

— Я бы сказал, что окончание конфликта способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

— Как человек, который возглавляет IFA, могли бы объяснить не самым осведомленным болельщикам, в чем уникальность Игр дружбы? Чем они отличаются от других мультиспортивных соревнований?

— Каждый крупный международный турнир имеет свои особенности. По формату, по дисциплинам, размеру призовых. Но в итоге мы проводим свое уникальное соревнование, и наша задача — сделать его компактным, чтобы оно не было слишком большим, учитывая, что в последующие десятилетия Игры дружбы будут принимать и другие страны. А самое важное: миссия Игр дружбы и IFA в целом — объединить спортсменов, страны, чтобы пропагандировать идею дружбы.

Жером Вальке. «Мой совет: лучше провести Игры дружбы в 2026-м». Мнение главы IFA Жерома Вальке
МОК

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