«Очень хочу выступить на Играх дружбы, ждал их». Признание звезды прыжков в воду

34-летний призер Олимпиады Евгений Кузнецов готовится к Играм БРИКС, а мечтает о следующих стартах.

Евгений Кузнецов

Родился 12 апреля 1990 в Ставрополе (РСФСР, СССР).

Специализация: прыжки с трамплина 3 м, синхронные прыжки с трамплина 3 м, прыжки с трамплина 1 м.

Достижения: в дуэте с Ильей Захаровым чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, 13-кратный чемпион Европы. В индивидуальных прыжках многократный призер чемпионатов мира и Европы, чемпион Европы, чемпион универсиады.

Евгений Кузнецов и Илья Захаров — лица российских прыжков в воду, по крайней мере в трамплинных дисциплинах. Именно Кузнецов и Захаров были теми немногими не то что россиянами, а в целом представителями европейской цивилизации, кто мог бросить вызов гегемонии Китая. И не просто соревноваться с китайцами на равных, но и обыгрывать их на крупных соревнованиях. При этом Захаров уже несколько лет, как ушел из спорта и активно занимается общественной работой. А вот Кузнецов все еще в прыжках. Он сменил образ, нашел нового партнера в лице Никиты Шлейхера и не собирается уходить, по крайней мере, до Игр дружбы, когда бы они ни состоялись. В интервью «СЭ» сразу после победы на чемпионате России в дуэте со Шлейхером Евгений рассказал, как находит мотивацию для дальнейших тренировок и что позволяет ему в 34 года оставаться конкурентоспособным.

Выступаю только в двух дисциплинах — надо себя поберечь

— Как оцениваете свою форму на текущий момент?

— Бассейн в Казани уже практически родной, выступать здесь всегда приятно. К тому же обновили перед этими соревнованиями трамплины. Есть небольшие изменения в снарядах в связи с этим, но некритично, привыкаем, да и все здесь в равных условиях, мы все приехали и впервые пробуем эти доски. А по поводу формы, она скоро будет в наилучшем виде. Пока что есть нюансы, но скоро будет ровно то, что надо.

— Ждем лучшую форму к Играм БРИКС?

— К ним идем, к ним и готовимся, чемпионат России — это, по сути, подготовительный, отборочный старт к Играм БРИКС. Главное, мы с Никитой победили, отобрались, значит, на Играх БРИКС выступим. Получается, снова в Казань, можно даже не улетать.

— У вас сейчас в приоритете личная дисциплина или делаете ставку на пару со Шлейхером?

— Обе дисциплины для меня важны: что синхронные прыжки, что индивидуальные. На этом чемпионате России я выступаю только в двух дисциплинах, отказался от метрового трамплина, от командных соревнований. Только три метра индивидуальные и синхрон, только олимпийские снаряды.

Фото Global Look Press

— Чтобы силы на расплескать на все и вся?

— Верно, все так. Все-таки знаете, я достаточно возрастной спортсмен. Признаюсь, побаливает тут и там иногда, так что надо хоть как-то себя беречь.

— Учитывая солидный для этого вида спорта возраст, что все-таки мотивирует оставаться в деле? Ваш многолетний партнер Илья Захаров давно ушел из спорта и пробует сейчас себя в разных сферах...

— Знаете, трудно ответить на этот вопрос одной фразой. Наверное, ключевое — тот факт, что я банально получаю удовольствие от прыжков. От самого процесса, мне нравится тренироваться, прыгать. Совершенствовать себя. Плюс очень хотелось выступить на Играх дружбы, я ждал их. Не знаю, состоятся они теперь или нет... Пока что будем бороться на Играх БРИКС.

— Если Игры дружбы отложат до 2025 года — дождетесь?

— Буду стараться. Надо держать форму, контролировать режим. Пока что получается.

Найти замену Захарову практически невозможно — я и не пытался

— На Играх БРИКС, вероятно, будут прыгуны из Китая. Это главный вызов?

— Честно говоря, я пока слабо представляю себе, какие будут заявки, из каких стран приедут спортсмены, какие будут у них составы. Не осведомлен, да и вроде бы нет пока ясности.

— Хотя бы исходя из того, что Китай входит в БРИКС, логично ожидать делегацию из Китая.

— По такой логике, вероятно, да, вы правы. Хотелось бы увидеть китайцев, они всегда были для нас мощной мотивацией работать и развиваться.

— Вы неплохо смотритесь сейчас в дуэте со Шлейхером. Насколько уже удалось наладить взаимопонимание с Никитой?

— Да нормально все, подстраиваемся друг под друга периодически, помогаем друг другу. То я, то он, где-то я подскажу как опытный спортсмен, где-то и он что-то приметит. Все в рабочем режиме.

— Вы много лет выступали с Ильей Захаровым, вас уже начали воспринимать как единое целое. Сложно найти партнера, с которым будет такое же взаимопонимание? (В этот момент к Кузнецову подходит Захаров.)

Захаров: — Конечно, сложно, как иначе? Что за вопрос, тем более когда я тут рядышком стою, как еще Женя ответит? Я такой один.

Кузнецов: — Скажу так: найти замену Илье практически невозможно, да я и не пытался. Но мы с Никитой как с партнером уже достигли взаимопонимания, есть и результаты.

Фото Global Look Press

— Вы говорили про нюансы со здоровьем. Что помогает поддерживать организм в рабочем состоянии?

— Что тут сказать... Разминаться надо хорошо, вовремя ложиться спать. Зарядка, зарядка обязательно два раза в день. ОФП. Все просто на самом деле, за питанием следить. Правила банальные могут быть, но многие же ими пренебрегают. Не только в спорте надо следить за собой, но и просто по жизни, если хочешь чувствовать себя здоровым и полным сил, энергии.

— Во сколько обычно ложитесь спать и во сколько встаете?

— Как придется. Честно скажу, со сном пока есть проблемы, но стараюсь в одиннадцать уже точно засыпать. По крайней мере быть в кровати. Просыпаюсь по-разному, часов в семь-восемь, иногда чуть позже.