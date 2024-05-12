Совсем скоро в Казани, Москве и Екатеринбурге пройдут первые за долгое время крупные мультиспортивные международные соревнования на территории России.

Для начала в столице Татарстана соберутся молодые спортсмены из стран БРИКС (и не только), затем уже в сентябре наша страна попробует провести свою альтернативу Парижу-2024 — Всемирные игры дружбы.

Правда, полного соответствия Олимпиаде в программе по видам спорта не будет ни на Играх БРИКС, ни на Играх дружбы. Зато организаторы удивят необычными дисциплинами. И если в тюркском регионе присутствие куреша (традиционный вид борьбы. — Прим. «СЭ») логично и понятно, то о паделе и баскетбольном двоеборье явно нужно рассказать отдельно.

В Казани пройдут соревнования по татарской борьбе

Первым крупным международным мультиспортивным стартом на территории России с весны 2022 года станут Игры БРИКС. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. В программу соревнований вошли бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, фехтование, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, пляжный волейбол, бадминтон и конный спорт.

Это только олимпийские дисциплины, к которым стоит еще добавить дебютирующий в Париже-2024 брейкинг и карате, представленное на Олимпиаде-2020 в Токио, но затем выпавшее из семьи МОК. А вот дальше идут те виды, которые обделены олимпийским вниманием. Это пляжный собрат классического гандбола, а также различные единоборства — самбо, ушу, татарская национальная борьба куреш и борьба на поясах.

Так как Игры БРИКС пройдут в Казани, а право выбора программы соревнований — за принимающей стороной, появление в списке дисциплин куреша не вызывает удивления. Ведь в 2013 году татарам удалось продавить куреш в программу Всемирной летней Универсиады, ради этого была даже создана мировая федерация татарской борьбы. В двух словах о правилах — два соперника ведут борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, при этом, в отличие от среднеазиатских альтернатив курешу, подходы в ноги запрещены.

Кроме того, в списке дисциплин значатся футбольное и баскетбольное двоеборье. Изначально название дисциплин может вызывать недоумение, однако все в порядке — так в официальной классификации Минспорта РФ называются фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол. Игры будущего показали, что подобная смесь спорта и киберспорта имеет место быть, так что неудивительно, что эксперимент решили продолжить.

Фиджитал-баскетбол. Фото Всероссийская федерация Фиджитал спорта

В России впервые сделали из Игр БРИКС масштабное событие

Так же как на Играх будущего в Казани в феврале-марте этого года, нас ждут спаренные матчи, когда спортсмены сначала соревнуются в симуляторе, а затем выходят на игровое поле в реальности. Подобный подход позволит как привлечь молодежь к соревнованиям, так и существенно сократит расходы — ведь полноценные турниры по футболу и баскетболу организовать не так-то просто.

«В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Не 27, а 29 видов спорта. Единственное, здесь было бы сложно провести соревнования именно по игровым видам спорта. Мы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу, волейболу. Перевели это все либо в пляжный формат, либо в фиджитал-спорт», — объяснил в беседе с ТАСС причину отказа от классических игровых видов министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Всего на Играх БРИКС разыграют 389 комплектов медалей — это абсолютный рекорд в истории подобных соревнований, хоть она и совсем еще короткая. Собственные спортивные форумы политико-экономическое объединение начало проводить только с 2016 года. Тогда Индия организовала локальный футбольный турнир стран БРИКС среди юношей до 17 лет.

В 2017 году в Гуанчжоу прошли вторые Игры БРИКС, на которых спортсмены соревновались уже в двух дисциплинах: волейболе и ушу. Третьи по счету Игры состоялись в 2018 году в Йоханнесбурге и включали в себя соревнования по волейболу (мужчины и женщины) и женскому футболу. Потом наступил четырехлетний перерыв, который был прерван Китаем. В 2022 году КНР организовала соревнования по киберспорту. Рекорд по количеству дисциплин поставили в прошлом году в ЮАР — сразу пять. Но с казанским размахом турнир в Дурбане явно не сравнится.

На Играх дружбы в Москве представят падел-теннис

Ожидается, что приглашения в Казань получат представители государств, изъявивших желание присоединиться к союзу. Это Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и ряд африканских стран. Всего на Игры БРИКС-2024 ждут представителей примерно из 50 стран.

«Страны БРИКС — наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере, — говорил министр спорта России Олег Матыцин. — Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий. В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства РФ в объединении. Будем и дальше развивать формат турнира, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе».

При этом не стоит забывать про еще один важный формат мультиспортивных стартов — Игры дружбы. Такие соревнования — это хорошо забытое старое, ведь ранее подобные турниры проводили в 1980-е в эпоху взаимного бойкота соревнований в странах противоположных блоков. Главная цель Всемирных игр дружбы — выстраивание межгосударственных связей. По словам организаторов, участниками мероприятия станут представители порядка 70 стран. Пройдут Игры в двух городах — Москве и Екатеринбурге. В программу попали 33 вида спорта.

Падел-теннис. Фото Global Look Press

Из них в столице пройдут турниры по акробатическому рок-н-роллу, бадминтону, мужскому баскетболу 3?3, боксу, борьбе, брейкингу, велосипедному спорту, гребному слалому, каратэ, конному спорту, настольному теннису, паделу, пляжному волейболу и футболу, прыжкам в воду (хай-дайвингу), самбо, скалолазанию, скейтбордингу, спортивной гимнастике, спортивному программированию, стрельбе из лука, триатлону, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, художественной гимнастике и шахматам.

В Екатеринбурге намечены соревнования по баскетболу 3х3 среди женщин, джиу-джитсу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, а также смешанным боевым единоборствам (ММА). Кроме того, в качестве выставочных выступлений в Москве пройдут соревнования по мас-рестлингу и даже сумо.

Из всего перечисленного отдельно стоит рассказать про падел, вернее про падел-теннис. Это спортивная игра, которая очень похожа на классический теннис. Ее придумали американцы еще в 1898 году, однако популярность в мире она получила только в последние несколько десятилетий. В падел-теннис играют на закрытом корте, который окружен стеклянными или металлическими стенами. Вместо больших ракеток в падел-теннисе игроки используют более компактные. Они сделаны из углеродного волокна или других синтетических материалов.

Игра в падел-теннис включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, который отскакивает обратно на корт. Это позволяет спортсменам создавать стратегии и использовать стены в своих тактических действиях. В падел-теннис играют как и в одиночку, так и в паре, а победителем становится тот, кто первым набрал определенное количество очков.

Также в программе Игр дружбы обращают на себя внимание спортивное программирование, ММА и акробатический рок-н-ролл — не самые очевидные дисциплины с точки зрения современной олимпийской программы. Также имеет смысл упомянуть олимпийские виды спорта, которые не будут представлены ни в Казани, ни в Москве с Екатеринбургом. Это классические разновидности командных игр — баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, футбол, хоккей на траве, а также регби-7. Кроме того, мы не увидим на турнирах в России гольф, серфинг, прыжки на батуте, парусный спорт, современное пятиборье и спортивную стрельбу.