«Отложить до особого распоряжения». Владимир Путин перенес Игры дружбы

Теперь сроки проведения соревнований неизвестны.

Проведение Игр дружбы отложено до особого распоряжения президента России Владимира Путина. Изначально соревнования должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — написано в указе главы государства.

В заявлении отмечается, что это сделано в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

МОК угрожал спортсменам санкциями

Против проведения Игр дружбы неоднократно высказывались чиновники в Международном олимпийском комитете (МОК). Президент организации Томас Бах называл их политизированными и угрожал спортсменам санкциями. Кроме того, глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька подчеркивал: возможное участие в данных соревнованиях повлечет последствия для подписантов кодекса ВАДА.

В оргкомитете турнира признавались, что им досадно видеть подобные заявления. «Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта. Ключевыми принципами проведения Всемирных игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», — цитирует РИА «Новости» официальное заявление организации.

По словам генерального директора оргкомитета Игр Алексея Сорокина, десятки стран весной подтвердили участие в соревнованиях.

«Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее», — приводил ранее его слова matchtv.ru.

Однако в июле Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Игр на 2025 год. Причиной стали недостаточное время для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024-го.

Теперь сроки проведения соревнований неизвестны.

Фото vk.com/wfg2024

Реакция Вяльбе и Мамиашвили

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Владимир Путин принял правильное решение отложить Игры дружбы, поскольку российским спортсменам нужно сфокусироваться на внутренних соревнованиях.

«Думаю, все правильно, все логично. Вместо тог, чтобы тратить огромные деньги на проведение каких-то международных стартов, где, безусловно, для зимы все равно никто никакой конкуренции не сделает, лучше просто сфокусироваться на внутренних соревнованиях и на внутреннем спорте. Поэтому все логично. Президент, как всегда, прав», — сказала она РИА «Новости».

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили предположил, что для переноса Игр дружбы есть определенные причины.

«В указе все сказано. Значит, будем ждать особого распоряжения президента и готовиться. Видимо, есть определенные резоны для переноса Игр дружбы. Могу говорить буквально за ФСБР. На сегодняшний день мы имеем возможность полностью реализовывать календарь, наши спортсмены могут выступать на всех соревнованиях и показывать свой класс. Главное — чтобы медали завоевывали», — цитирует Мамиашвили «ВсеПроСпорт».