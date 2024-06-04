Перенос Игр дружбы: плюсы и минусы новых планов

Решение станет болезненным, но позволит превратить локальный старт в суперпроект.

В минувшую субботу «СЭ» выяснил, что высшее руководство рассматривает возможность переноса Игр дружбы, которые намечены на 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. По нашей информации, эксперты Международной ассоциации дружбы (IFA), которую возглавляет экс генеральный секретарь Международной федерации футбола Жером Вальке, рекомендовали сдвинуть соревнования примерно на год. Это позволит существенно повысить их статус, ведь сейчас из-за близости Олимпиады в Париже (26 июля — 11 августа) собрать звездный состав иностранных атлетов в России затруднительно. С другой стороны, для многих наших спортсменов перенос выглядит болезненным, ведь многие готовились к Играм дружбы как к главному старту сезона.

Минусы корректировки сроков

Во-первых, окончательных решений пока не принято. Наша спортивное руководство изучает рекомендации IFA, а оргкомитет Игр дружбы информацию о переезде стартов на 2025 год не комментирует. Вполне вероятно, что маятник еще качнется в другую сторону. Ведь бюджеты на соревнования выделены, объекты готовятся, и катастрофическая необходимость корректировки сроков в общем-то отсутствует. «У меня данных о переносе нет, — заявил «СЭ» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Мы пока готовимся, законопроекты, которые были необходимы для успешного проведения игр, приняты. Все в работе. Не буду скрывать, сложностей много, в том числе санкционного характера, но вопрос о переносе пока не ставился».

Тем не менее внешняя управляющая компания, похоже, озвучила то, о чем раньше боялись говорить наши чиновники. Как бы нам ни хотелось уязвить МОК за антироссийские санкции, близость к Олимпиаде для любого мультиспортивного старта — это плохо. Участники Игр на такие соревнования, скорее всего, не приедут. Да и информационное поле окажется не самым благоприятным.

Во-вторых, минусов у переноса соревнований тоже хватает. Недоброжелатели из МОК и других международных организаций точно будут в восторге и представят дело как провал российского проекта «альтернативной Олимпиады». Даже на внутренней арене сейчас множество скептиков комментирует слухи с ощутимым злорадством — дескать, мы предупреждали, чем все закончится. Ну и главное — очень расстроены российские спортсмены. Многие из них рассматривали Игры дружбы как главный старт года, ради которого они в том числе отказались от выступления в нейтральном статусе в Париже-2024. Если соревнования в Москве и Екатеринбурге в сентябре не состоятся, это станет ударом по доходам наших атлетов. Да, есть стипендии ОКР и зарплата в ЦСП, но планировалось, что общий призовой фонд Игр дружбы составит 4,6 миллиарда рублей, из которых значительная часть ушла бы россиянам.

В общем, с точки зрения пиара возможная отмена глобального спортивного проекта — не самое радостное событие. Хотя в последнее время стало очевидно, что Игры дружбы по составу участников во многом дублируют июньские Игры БРИКС в Казани, на которых во многих видах спорта мы увидим основу сборной России и вторые-третьи команды из дружественных стран — Китая, Бразилии, ЮАР и других. На соревнованиях в Москве и Екатеринбурге есть угроза, что МОК аннулирует олимпийские результаты их участников. Так что звезд Парижа (даже российских и белорусских) можно сильно подставить. И это тоже существенный фактор.

С другой стороны, в 2025 году планируется ЧМ по легкой атлетике в Токио, ЧМ по водным видам в Сингапуре, Всемирные игры по неолимпийским видам в Чэнду, Универсиада в Германии, а также, возможно, Допинговые игры... В общем, в плане календаря тоже очень плотно. Также анонсировалось, что Игры дружбы в 2026 года должны пройти в Сочи, а в 2028 году — за пределами России. И возможный перенос стартов с 2024 года сбивает долгосрочный график. Впрочем, все это, конечно, условно. И здесь главное, чтобы наш амбициозный проект просто сдвинулся на другие даты, а не был отложен в долгий ящик.

Талисман Всемирных Игр Дружбы. Фото vk.com/wfg2024

Плюсы новых сроков

Масштабные планы требуют серьезной подготовки, и если вместо большого праздника спорта мы получим междусобойчик, будет очень обидно. Жером Вальке — серьезный спортивный менеджер и наверняка знает, что делает. Стратегически важнее не просто поставить галочку, несмотря на противодействие МОК и ВАДА (а оно никуда не денется и в 2025-м), а, возможно, создать на базе Игры дружбы плацдарм, вокруг которого смогут объединиться силы, выступающие за спорт вне политики. Ведь шансов договориться с нынешней верхушкой олимпийского движения и с их западными спонсорами все меньше. Вполне вероятно, что идея переноса ради более солидной подготовки исходит в том числе от наших партнеров (в том числе китайцев). Ну и шансы, что геополитическая ситуация поменяется, тоже всегда надо держать в голове.

В программе Игр дружбы немало стартов на открытом воздухе, а вторая половина сентября для Москвы и тем более для Среднего Урала — не самое благоприятное время. Есть большой шанс, что впечатление от соревнований окажется омрачено в том числе из-за метеоусловий. Также не совсем ясна ситуация с телеправами — для организации трансляций на весь мир нужно время, и это очень важно для продвижения и популяризации проекта.

В общем, если Игры дружбы — это история вдолгую, а не расчет на кратковременный эффект (как было с аналогичными стартами в 1984 году), то торопиться нельзя. Нужна грамотная пиар-стратегия, продуманная кампания против выпадов МОК и ВАДА, контракты на выступление со звездами мирового спорта... Сейчас на это остается слишком мало времени.

«Потенциальный перенос может быть связан с тем, что многие спортсмены будут говорить о неготовности к Играм после Олимпиады, — заявила «Советскому спорту» депутат Госдумы Светлана Журова. — Мы же хотим собрать хороших спортсменов, а не тех, кто приехал. Два пика — не так просто, особенно в циклических видах спорта, плюс учитываем коммерческие соревнования. Не хотелось бы, чтобы у спортсменов видели политическую подоплеку. Кто-то может устать, в сентябре может быть сложно выступать. Причиной может быть это, а не нежелание ехать в Россию. ВАДА пытается создать проблемы, чтобы все считали эти соревнования нелегитимными, слышала, что они активно давят на спортсменов».

Как бы то ни было, официальных объявлений пока не сделано, а значит, возможность выбрать лучший вариант у нашего спортивного руководства пока имеется. Между тем, объявлены год и место проведения вторых Игр будущего — киберспортивных фиджитал-стартов, которые в феврале нынешнего года принимала Казань. «Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2025 году», — написал в соцсетях руководитель проекта Игорь Столяров. Ранее предполагалось, что старты фиджитал могут получить продолжение в Казахстане или другой стране Центральной Азии. Однако ОАЭ — тоже отличный вариант с учетом большой русскоязычной диаспоры и огромного спортивного потенциала данного региона.