Проект Игр дружбы заморожен. Что планируется провести вместо?

Проект заставил МОК понервничать, но двустороннее сотрудничество признано более эффективным.

На официальном портале правовых актов опубликован Указ Президента РФ, который многие восприняли как финальную точку в проекте Всемирных игр дружбы. Решением главы нашего государства масштабные международные старты с бюджетом в несколько миллиардов рублей отложены на неопределенный срок — «до особого распоряжения». Причина радикального шага в документе не озвучена, хотя вывод сделать несложно: целесообразность дорогостоящих Игр в нынешней ситуации поставлена под сомнение, а более эффективными признаны проекты двустороннего спортивного сотрудничества с дружественными странами — в первую очередь с Китаем, КНДР, Ираном и африканскими государствами.

Инструмент давления на МОК

Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. На соревнованиях должны были выступить 5500 спортсменов из разных стран в 25 летних видах спорта. Многие называли эту идею «альтернативной Олимпиадой», хотя организаторы протестовали против такого подхода, называя мультиспортивный фестиваль «обычным коммерческим турниром». Тем не менее проект стал инструментом давления на МОК в период принятия решения о допуске россиян в Париж-2024. Лидеры олимпийского движения и ВАДА делали резкие заявления по поводу Игр дружбы и рассылали по всему миру письма с угрозами санкций за участие в соревнованиях в России. Однако эта кампания в итоге оказалась напрасной.

Новый Указ Президента РФ во многом носит технический характер. Ведь на проведение турнира были выделены серьезные средства из бюджетных и внебюджетных источников — местных и федеральных, и после отмены соревнований деньги оказались в некоем юридическом вакууме. Напомню, что о возможном переносе Игр дружбы «СЭ» писал еще в начале лета нынешнего года, а к середине июля стало понятно, что в 2024-м стартов точно не будет. Хотя официально до 2 декабря никаких решений по поводу финансирования проекта не озвучивалось. Сейчас идея формально не отвергнута, а заморожена. Правда, разморозить ее будет непросто — в первую очередь психологически.

Многие российские спортсмены настраивались на Игры дружбы как на главный старт 2024 года — планировали к сентябрю набор оптимальной физической формы и отказывались от получения нейтрального статуса для Олимпиады-2024. Отмена соревнований стала для них разочарованием, хотя все изначально понимали — длительное планирование в нынешней ситуации вообще крайне рискованное занятие. Если в будущем проект возродится, его организаторам, с учетом нынешних решений, придется пробиваться через некий скепсис. Хотя это было понятно несколько месяцев назад, но руководитель Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке еще в конце октября сохранял оптимизм и озвучивал идеи по корректировке формата соревнований.

— Каждый крупный международный турнир имеет свои особенности. По формату, по дисциплинам, размеру призовых. Но в итоге мы проводим свое уникальное соревнование, и наша задача — сделать его компактным, чтобы оно не было слишком большим, учитывая, что в последующие десятилетия Игры дружбы будут принимать и другие страны. А самое важное: миссия Игр дружбы и IFA в целом — объединить спортсменов, страны, чтобы пропагандировать идею дружбы, — говорил Вальке в интервью «СЭ». — У нас никогда не было идеи стать альтернативой Олимпийским играм. Когда Россия провозгласила идею организации Игр дружбы, то их основная цель заключалась в том, чтобы дать возможность российским спортсменам проявить свои навыки в условиях международной конкуренции.

Фото vk.com/wfg2024

Запрет должен быть отменен

Снятие антироссийских санкций (в том числе в сфере спорта) фигурирует во многих планах по ослаблению геополитической напряженности, которые сейчас обсуждаются на Западе. Также поступают сигналы о возможном допуске наших атлетов в нейтральном статусе в зимних видах спорта осенью 2025 года. Однако с учетом очень вероятных визовых и логистических проблем со странами западного лагеря нехватка международных стартов, видимо, еще долго останется одной из главных проблем нашего спорта. Поэтому, замораживая проект «Игры дружбы», необходимо предложить какую-то альтернативу. Об этом накануне говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень сложная задача. Мы говорили про то, что профессиональным спортсменам нужно обеспечивать набор соревнований международных. И не всегда получается с точки зрения состава, мы только в начале этого пути — в начале пути создания альтернативной системы соревнований», — приводит слова Пескова РИА «Новости». При этом добавляя, что вопрос о возможных альтернативах Играм дружбы, по мнению пресс-секретаря президента России, надо адресовать министерству спорта.

Официальных комментариев из спортивного ведомства на эту тему на момент написания этого материала не появилось, но стратегия очевидна. Наиболее перспективными и простыми в организации на данный момент признаны двусторонние проекты спортивного сотрудничества. Например, Российско-китайские молодежные игры. Они проводятся с 2015 года и в период изоляции получили новый импульс. Ближайшие зимние старты в рамках этого проекта состоятся с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске. На них заявлено более 200 юных спортсменов из России и Китая. Также министр спорта РФ Михаил Дегтярев недавно озвучивал проект Российско-корейских игр с участием представителей нашей страны и КНДР.

Довольно много совместных спортивных проектов сейчас с Ираном — в борьбе, гребле, легкой атлетике и даже в женском хоккее с шайбой. А в Найроби на днях была проведена акция под названием Международный кубок футбольных мам «Россия — Кения», участие в ней приняли кенийские и российские футболистки. В ходе этого мероприятия громкое заявление сделал олимпийский чемпион 2008 года в беге на 800 метров кениец Уилфред Бунгей. «То, что спортсменам из России запрещали участвовать в международных соревнованиях, — это позор для организаторов соревнований. Такой запрет должен быть отменен», — приводит ТАСС слова знаменитого легкоатлета.

Фото vk.com/wfg2024

В общем, на нынешнем этапе компактные варианты взаимодействия с иностранными коллегами могут стать значимой международной ставкой российского спорта. Это не совсем то, к чему мы привыкли в прошлом, но глобальные расклады не дают большого выбора. В таких условиях, помимо прочего, большую поддержку предполагается оказывать фиджитал-спорту — это новое направление, которое сочетает кибердисциплины и классические соревнования с физической нагрузкой. Первые фиджитал-Игры состоялись в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В 2025 году аналогичный форум запланирован в ОАЭ, а в 2026 году — в Казахстане. Накануне правительство РФ утвердило концепцию развития фиджитал-движения на территории нашей страны до 2030 года.