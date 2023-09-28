На Игры БРИКС планируют пригласить спортсменов более чем из 70 стран

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что организаторы Игр БРИКС планируют пригласить на соревнования представителей более 70 стран.

«Программу соревнований предварительно сформировали, будет 25-26 видов спорта. Запустили все документы по созданию оргкомитета, определились приблизительно по количеству стран, которые нам уже можно начинать приглашать.

Понятно, что это страны БРИКС плюс те, кто вступает в объединение с 1 января, и хотим порядка 60 стран еще пригласить. То есть 70-72 страны точно будем приглашать, дальше будем отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет, точечно», — приводит ТАСС слова Леонова.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.