Призеры Игр Дружбы получат олимпийские призовые. Россия зазывает гостей

Сегодня, 16:00
Принято считать дни до открытия Олимпиады, однако в нашем случае имеет смысл параллельно открывать другой отсчет — до Игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. До них остается ровно год, и хотя пока неизвестных — как в мудреном математическом уравнении. Однако сегодня стало ясно самое важное.
А самое важное в нашем мире — деньги. Особенно когда речь идет о глобальных, государственных делах. И особенно когда представительство Игр имеет ключевое значение. Допускаем, что есть спортсмены, которые очень хотят в Россию через месяц после тяжелейшей Олимпиады. Но простимулировать их призовыми в любом случае надо, как, разумеется, и российских спортсменов, многие из которых Париж-2024 пропустят, независимо от вердикта МОК.
Как возвестили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, призовые на соревнованиях дружбы будут приравнены к олимпийским. В том числе и для иностранных участников. Если это так, то за звание триумфатора Игр спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона — это следует из опыта Токио. Правда, есть нюанс — тогда сумма равнялась 54 тысячам долларов, а сейчас 42. Так что будет ли равенство в американской валюте — вопрос открытый.
Но в любом случае это очень солидные суммы. Представьте себе гимнастку, которая получает за победу на этапе Кубка мира 1000 швейцарских франков, или 108 тысяч рублей. И тут ей предлагается заработать в 40 раз больше. Да, после сезона, да, придется терпеть после Олимпиады — но в супердворце в «Лужниках» на мультиспортивном мероприятии, где страна-хозяйка хочет понравиться всем. А проводить большие соревнования, как показал чемпионат мира по футболу, она умеет.
— Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново, — оптимистично ностальгировал на форуме помощник президента Игорь Левитин.
В Играх Дружбы-1984 участвовали 49 стран (30,8% членов ООН, их тогда было 159). Чтобы повторить тот результат сейчас, нужно 59 флагов на церемонии открытия. 40 лет назад среди участников были даже американцы, японцы, французы и британцы, латиноамериканцы, африканцы, Китай и члены Восточного блока из Европы. Правда, турнир проводился в десятке стран мира, от Северной Кореи до Венгрии, поэтому логистика для иностранцев была удобнее. Бренд был скорее зонтиком, который объединял разные турниры по всей Евразии.
Пока российские функционеры уверены в перспективах Игр. В частности, глава оргкомитета Игр Алексей Сорокин сказал:
— Будет значимый призовой фонд и соревнования без ограничений. Мы будем приветствовать спортсменов высочайшего класса. На ближайшем заседании оргкомитета финализируем список видов спорта. Мы уверены, что организуем все зашибись, — цитирует Сорокина РИА «Новости».
— Противоречия разрывают мировой спорт: с одной стороны, мы слышим заверения в невозможности изоляции российского спорта, о необходимости соблюдения прав человека, а с другой — видим решения последнего времени. За наших спортсменов начинают заступаться иностранные спортсмены, говорю, например, о Фуркаде, который является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Это совершенно оправданно, потому что во многих видах ценность победы сомнительна без участия россиян, — добавил Сорокин, который в прошлом возглавлял оргкомитет футбольного ЧМ-2018.
— По сути, мы приходим к тому, что сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории России. Мы должны исследовать новые форматы, чтобы получить чистые соревнования, поэтому Игры дружбы — абсолютно неполитизированный мультиспортивный турнир с широкой палитрой видов спорта, — добавил он.
На данный момент известно, что программа будет включать в себя 27 видов спорта. Предварительный список выглядит так:
Баскетбол
Баскетбол 3х3
BMX-фристайл
Бокс
Борьба
Легкая атлетика
Маунтинбайк
Настольный теннис
Плавание
Пляжный волейбол
Художественная гимнастика
Скалолазание
Теннис
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Брейк-данс
Дзюдо
Падел
Пляжный футбол
Спортивная гимнастика
Прыжки в воду
Синхронное плавание
Скейтбординг
Шахматы
Спортивное программирование
Фехтование
Акробатический рок-н-ролл
Если кого-то удивило название «падел» — это популярная в Латинской Америке разновидность тенниса в закрытом корте. Впрочем, удивительного достаточно — к примеру, спортивное программирование и шахматы, которые никогда олимпийскими не были. В этом смысле мы даже примеряем на себя роль законодателей мод. Хотя поверить в то, что на такие соревнования приедет Магнус Карлсен, в данный момент сложно.
Отдельно стоит сказать, что Екатеринбург примет легкую атлетику, водные виды спорта и дзюдо. Правда, список видов спорта еще не зафиксирован окончательно.