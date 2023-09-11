Призеры Игр Дружбы получат олимпийские призовые. Россия зазывает гостей

Контуры международных стартов в Москве и Екатеринбурге становятся отчетливее.

Принято считать дни до открытия Олимпиады, однако в нашем случае имеет смысл параллельно открывать другой отсчет — до Игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. До них остается ровно год, и хотя пока неизвестных — как в мудреном математическом уравнении. Однако сегодня стало ясно самое важное.

Поощрят по полной

А самое важное в нашем мире — деньги. Особенно когда речь идет о глобальных, государственных делах. И особенно когда представительство Игр имеет ключевое значение. Допускаем, что есть спортсмены, которые очень хотят в Россию через месяц после тяжелейшей Олимпиады. Но простимулировать их призовыми в любом случае надо, как, разумеется, и российских спортсменов, многие из которых Париж-2024 пропустят, независимо от вердикта МОК.

Как возвестили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, призовые на соревнованиях дружбы будут приравнены к олимпийским. В том числе и для иностранных участников. Если это так, то за звание триумфатора Игр спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона — это следует из опыта Токио. Правда, есть нюанс — тогда сумма равнялась 54 тысячам долларов, а сейчас 42. Так что будет ли равенство в американской валюте — вопрос открытый.

40 лет спустя

Но в любом случае это очень солидные суммы. Представьте себе гимнастку, которая получает за победу на этапе Кубка мира 1000 швейцарских франков, или 108 тысяч рублей. И тут ей предлагается заработать в 40 раз больше. Да, после сезона, да, придется терпеть после Олимпиады — но в супердворце в «Лужниках» на мультиспортивном мероприятии, где страна-хозяйка хочет понравиться всем. А проводить большие соревнования, как показал чемпионат мира по футболу, она умеет.

— Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново, — оптимистично ностальгировал на форуме помощник президента Игорь Левитин.

В Играх Дружбы-1984 участвовали 49 стран (30,8% членов ООН, их тогда было 159). Чтобы повторить тот результат сейчас, нужно 59 флагов на церемонии открытия. 40 лет назад среди участников были даже американцы, японцы, французы и британцы, латиноамериканцы, африканцы, Китай и члены Восточного блока из Европы. Правда, турнир проводился в десятке стран мира, от Северной Кореи до Венгрии, поэтому логистика для иностранцев была удобнее. Бренд был скорее зонтиком, который объединял разные турниры по всей Евразии.

Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Организуем зашибись»

Пока российские функционеры уверены в перспективах Игр. В частности, глава оргкомитета Игр Алексей Сорокин сказал:

— Будет значимый призовой фонд и соревнования без ограничений. Мы будем приветствовать спортсменов высочайшего класса. На ближайшем заседании оргкомитета финализируем список видов спорта. Мы уверены, что организуем все зашибись, — цитирует Сорокина РИА «Новости».

— Противоречия разрывают мировой спорт: с одной стороны, мы слышим заверения в невозможности изоляции российского спорта, о необходимости соблюдения прав человека, а с другой — видим решения последнего времени. За наших спортсменов начинают заступаться иностранные спортсмены, говорю, например, о Фуркаде, который является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Это совершенно оправданно, потому что во многих видах ценность победы сомнительна без участия россиян, — добавил Сорокин, который в прошлом возглавлял оргкомитет футбольного ЧМ-2018.

— По сути, мы приходим к тому, что сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории России. Мы должны исследовать новые форматы, чтобы получить чистые соревнования, поэтому Игры дружбы — абсолютно неполитизированный мультиспортивный турнир с широкой палитрой видов спорта, — добавил он.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во что будут играть?

На данный момент известно, что программа будет включать в себя 27 видов спорта. Предварительный список выглядит так:

Баскетбол

Баскетбол 3х3

BMX-фристайл

Бокс

Борьба

Легкая атлетика

Маунтинбайк

Настольный теннис

Плавание

Пляжный волейбол

Художественная гимнастика

Скалолазание

Теннис

Тхэквондо

Тяжелая атлетика

Брейк-данс

Дзюдо

Падел

Пляжный футбол

Спортивная гимнастика

Прыжки в воду

Синхронное плавание

Скейтбординг

Шахматы

Спортивное программирование

Фехтование

Акробатический рок-н-ролл

Если кого-то удивило название «падел» — это популярная в Латинской Америке разновидность тенниса в закрытом корте. Впрочем, удивительного достаточно — к примеру, спортивное программирование и шахматы, которые никогда олимпийскими не были. В этом смысле мы даже примеряем на себя роль законодателей мод. Хотя поверить в то, что на такие соревнования приедет Магнус Карлсен, в данный момент сложно.

Отдельно стоит сказать, что Екатеринбург примет легкую атлетику, водные виды спорта и дзюдо. Правда, список видов спорта еще не зафиксирован окончательно.