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Сегодня, 18:20

Адиев — о сборной Казахстана: «Главный тренер лучше знает потенциал команды. Надеемся, все будет хорошо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии «СЭ» оценил результаты национальной команды при Станиславе Черчесове.

«Результаты сборной Казахстана понятны, ими недовольны. Честно, не думаю о сборной. Да, смотрю игры, но я их не оценивал как тренер. У команды он есть, ему лучше знать потенциал. Конечно, надеемся, что все будет хорошо», — сказал Адиев «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Казахстан с 1 очком занял четвертое место в третьей группе лиги B и вылетел в лигу C.

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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